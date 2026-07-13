Concerti Sal da Vinci e Alfa: piano traffico e chiusura anticipata negozi Le disposizioni in occasione degli eventi del 15 e 16 luglio

In occasione dei concerti di Sal da Vinci ed Alfa, previsti nell'ambito dell'edizione 2026 del BCT, al fine di consentire il completamento delle operazioni di allestimento e il successivo compimento delle attività di smontaggio, Piazza Cardinal Pacca e Via Cimbaroli saranno interdette alla sosta e progressivamente anche al transito veicolare a partire dalle ore 8:00 di domani martedì 14 Luglio ed ininterrottamente fino a venerdì 17 luglio.

Nei giorni degli eventi, invece, mercoledì 15 Luglio e giovedì 16 Luglio, dalle ore 8:00 scatterà il divieto di sosta e fermata, ambo i lati, con rimozione coatta e valenza anche nei confronti dei titolari di permesso parcheggio residenti, su Corso Dante, Via Nuova Calore, Corso Garibaldi (nel solo tratto da incrocio con Via Nuova Calore fino ad altezza Duomo), Via San Gaetano, Via Agilulfo, Via Fragola, Piazza San Donato, Corso Vittorio Emanuele (eccetto veicoli produzione), Via San Gennaro, Via Santo Spirito.

La chiusura al traffico veicolare delle anzidette strade, in particolare di Corso Dante (e conseguentemente di Piazza San Donato, Via Fragola ed altre traverse), Via Nuova Calore, Corso Garibaldi (da incrocio con Via Nuova Calore fino ad altezza Duomo), Via Agilulfo, Via San Gaetano, Via San Gennaro e Via Santo Spirito (a partire dall'incrocio con Via San Filippo) scatterà invece alle ore 17:00 il giorno 15 Luglio in occasione del concerto di Sal da Vinci e alle ore 15:00 il giorno 16 Luglio in occasione del concerto di Alfa, con la contestuale interdizione al transito pedonale di Via Bagni, a partire dall'accesso da Via Posillipo.

Per il concerto di Sal da Vinci l'ingresso dei titolari di biglietto avverrà esclusivamente dal varco di Corso Dante, altezza incrocio con Via Pedicini, mentre per il concerto di Alfa è stato previsto un ulteriore punto di prefiltraggio in prossimità dell'incrocio Corso Garibaldi - Via San Gaetano. Negli orari di chiusura al traffico, l'accesso veicolare sarà consentito solo per i residenti, in presenza di indifferibili esigenze di arrivo o uscita da autorimesse, limitatamente alla percorrenza del tratto Corso Dante - Via Pedicini, previa identificazione e verifica della contingente necessità al punto di chiusura di Corso Dante, mentre per l'accesso pedonale di residenti, titolari ed utenti studi professionali / attività commerciali non sono previste limitazioni a condizione della previa identificazione da parte degli organi preposti alla vigilanza dei punti di chiusura, con transito tuttavia ammesso solo su canalizzazioni distinte e separate da quelle riservate all'ingresso all'Area Concerto dei possessori di biglietto. Per la sosta si ricorda che nelle vicinanze di Piazza Cardinal Pacca sono presenti aree parcheggio in Viale San Lorenzo, Via Posillipo, Piazzale Catullo, il Megaparcheggio di Via del Pomerio (qualora sia prevista l'apertura oltre l'attuale orario di chiusura) e l'ampia area di Piazza Risorgimento (ex Piazza Mercato) mentre per i veicoli al servizio dei soggetti disabili possessori di regolare titolo d'ingresso ai concerti è stata prevista la possibilità di sosta o in Corso Garibaldi, sia all'interno dello slargo adiacente la BCC Flumeri, in deroga al divieto di sosta e fermata, ed eventualmente anche nel prospiciente tratto da incrocio con Via San Gaetano ad incrocio con Via Torre. Infine, per i residenti delle strade interessate dalle chiusure o dalle limitazioni alla sosta, si ricorda che nei giorni 15, 16 e 17 Luglio è riconosciuta, a prescindere dall'eventuale attivazione dei nuovi parcometri, la possibilità della sosta gratuita in tutti gli stalli blu dislocati sul territorio cittadino, tranne all'interno del Megaparcheggio di Via del Pomerio ed eccetto che all'interno negli stalli interessati il giovedì e il venerdì, ore 6:00 - 8:00, dal divieto di sosta e fermata funzionale a consentire l'esecuzione delle operazioni di spazzamento strade, il giovedì in Viale Atlantici, Via del Sole e Via dei Mulini (lato destro nel senso di marcia) e il venerdì invece in Viale Principe di Napoli (solo lato civico dispari, nel senso di marcia a salire da Piazza Colonna verso Piazza Bissolati).

Chiusura anticipata per i negozi ubicati nei paraggi dell'area eventi

Con ordinanza sindacale si è disposta, per motivi di tutela dell'ordine pubblico, che in occasione del concerto di Sal da Vinci (15 luglio, nell'ambito del festival Bct) la chiusura anticipata, alle ore 17,00, degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante dal lato Piazza Cardinal Pacca - via Nuova Calore da un lato e Corso Dante sino all'incrocio con Via Cimbaroli; il giorno dopo, 16 luglio, in occasione del concerto di Alfa chiusura anticipata alle ore 15:00 degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante lato Garibaldi dai civici 232 e 264 e dal civico 217 al 249 compresi e Corso Dante sino al1'incrocio con Via Cimbaroli. I soli due esercizi che potranno restare aperti, ad esclusivo servizio degli eventi e con divieto di somministrare alcolici, sono Arte Pizza e Caffetteria del Duomo. Si raccomanda inoltre, per motivi di sicurezza, a chi è sprovvisto di ticket per l'ingresso ai concerti di non avvicinarsi all'area che ospiterà gli eventi.