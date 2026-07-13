Ok in Giunta a edilizia popolare, chiesa di Santa Sofia e parcheggi a via Sturzo Tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale

La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha proceduto stamane all'approvazione di tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale. "Con un primo provvedimento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell'illustrare i contenuti dei provvedimenti - interveniamo con un accurato programma di manutenzione sul patrimonio comunale di edilizia popolare. Eseguiremo interventi di manutenzione a Santa Maria degli Angeli, via Nuzzolo, via Ferrara, via Rivellini e Parco Sogene. Il quadro economico complessivo degli interventi sugli alloggi di questi complessi immobiliari ammonta a 255mila euro. Con un'ulteriore delibera abbiamo approvato il dip (documento d'indirizzo alla progettazione) di un parcheggio pubblico (a servizio della fermata Tpl) e la realizzazione di stalli di sosta in via don Luigi Sturzo: l'intervento, dal costo di 238mila euro, da una condivisibile richiesta dei residenti dell'area. Ancora è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento diretto ad eliminare le infiltrazioni di acqua piovana e di umidità da risalita nella Chiesa di Benevento: il Comune sarà soggetto attuatore dell'intervento, la cui competenza di natura economica è demandata alla Prefettura, quale organo del Fondo edifici di culto del Viminale", conclude Pasquariello.