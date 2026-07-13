La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha proceduto stamane all'approvazione di tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale. "Con un primo provvedimento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell'illustrare i contenuti dei provvedimenti - interveniamo con un accurato programma di manutenzione sul patrimonio comunale di edilizia popolare. Eseguiremo interventi di manutenzione a Santa Maria degli Angeli, via Nuzzolo, via Ferrara, via Rivellini e Parco Sogene. Il quadro economico complessivo degli interventi sugli alloggi di questi complessi immobiliari ammonta a 255mila euro. Con un'ulteriore delibera abbiamo approvato il dip (documento d'indirizzo alla progettazione) di un parcheggio pubblico (a servizio della fermata Tpl) e la realizzazione di stalli di sosta in via don Luigi Sturzo: l'intervento, dal costo di 238mila euro, da una condivisibile richiesta dei residenti dell'area. Ancora è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento diretto ad eliminare le infiltrazioni di acqua piovana e di umidità da risalita nella Chiesa di Benevento: il Comune sarà soggetto attuatore dell'intervento, la cui competenza di natura economica è demandata alla Prefettura, quale organo del Fondo edifici di culto del Viminale", conclude Pasquariello.
Ok in Giunta a edilizia popolare, chiesa di Santa Sofia e parcheggi a via Sturzo
Tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale
Benevento.