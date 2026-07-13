Accusato di bancarotta, assolto amministratore società: danno minimo Benevento. La sentenza per un 40enne

Era accusato di bancarotta semplice, è stata assolto per la particlare tenuità del fatto. E' la sentenza del giudice Gelsomina Palmieri al termine del processo a carico di Marco Zampetti, 40 anni, di Mirabella Eclano, chiamato in causa per fatti. che risalivano al gennaio 2022. Qundo il Tribunale aveva dichiarato fallita la 'Iperfrutta srls', la società di cui Zampetti, assistito dall'avvocato Nicola Covino, era amministratore.

La tesi degli inquirenti era che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non avesse tenuto i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge. Attenzione puntata, in particolare, sul lasso di tempo che va dal 2018 al 2021. Una situazione che gli era costata la citazione diretta a giudizio da parte del pm Marilia Capitanio e, dopo una udienza predibattimentale, l'inizio di un processo. Si è concluso oggi, con il giudice che ha accolto le richieste della difesa ed ha assolto Zampetti per la particolare tenuità del fatto.