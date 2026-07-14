Castelvenere, inaugurata la nuova rotatoria in località San Tommaso L'opera rappresenta un importante collegamento con la Telesina e migliora la sicurezza

È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri la nuova rotatoria realizzata in località San Tommaso, a Castelvenere, all'incrocio tra le Strade Provinciali 79 e 82. Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il sindaco Alessandro Di Santo, gli amministratori comunali e i tecnici del Settore Infrastrutture della Provincia. L'intervento interessa un'area strategica e particolarmente trafficata, caratterizzata dalla presenza di numerose attività produttive nella zona occidentale di Castelvenere e dalla vicinanza ai centri abitati di Telese Terme e San Salvatore Telesino. La nuova rotatoria rappresenta inoltre un importante collegamento con la Strada Statale 372 Telesina (Telese-Caianello).Prima dei lavori, l'intersezione era regolata da un incrocio a raso canalizzato che presentava diverse criticità dal punto di vista della sicurezza, a causa delle svolte a sinistra, degli attraversamenti delle corsie e di una gestione del traffico poco fluida. La nuova configurazione è stata progettata per eliminare questi punti di conflitto, migliorando la circolazione e riducendo il rischio di incidenti. L'obiettivo principale dell'opera è aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni, favorendo al tempo stesso una moderazione della velocità dei veicoli in prossimità degli accessi al centro abitato. Dal punto di vista tecnico, la rotatoria presenta un anello centrale con un diametro di 13 metri, mentre gli accessi sono stati progettati con raggi di curvatura adeguati a garantire una circolazione più ordinata e sicura. L'intervento ha inoltre previsto la realizzazione di marciapiedi, aree verdi e di un nuovo impianto di pubblica illuminazione. L'opera, realizzata senza la necessità di importanti sbancamenti del terreno, ha comportato un investimento complessivo di 285 mila euro.