San Lorenzo Maggiore, tutto pronto per la Festa dello Studente 2026 L'evento si terrà il prossimo 17 luglio. Sarà un momento di riflessione sul valore della scuola

Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 20.00, in Via Roma, nei pressi dell’Edificio Scolastico, si terrà la Festa dello Studente 2026, iniziativa promossa dalla Parrocchia San Lorenzo Martire per celebrare le ragazze e i ragazzi che hanno concluso un percorso di studi. La manifestazione, intitolata “Talenti di oggi, idee di domani”, nasce con l’obiettivo di riconoscere pubblicamente l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dagli studenti, offrendo alla comunità un momento di incontro e di riflessione sul valore della scuola, della cultura e della formazione. Ad aprire la serata saranno i saluti del sindaco di San Lorenzo Maggiore, Carlo Giuseppe Iannotti. Seguirà la riflessione “Perché avere una scuola?”, affidata al parroco don Leucio Cutillo, che si soffermerà sul ruolo dell’istruzione nella crescita della persona e sul significato che la presenza di una scuola assume per il futuro di un’intera comunità. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà l’intervento di Diego Mecenero, giornalista, autore e redattore, conosciuto in tutta Italia per il progetto educativo legato al libro “Lo Smontabulli”. Mecenero percorre le scuole italiane incontrando bambini e ragazzi per parlare di bullismo e cyberbullismo attraverso racconti, parole, musica e laboratori partecipati. Il libro è diventato un vero e proprio viaggio educativo nazionale, che ha già coinvolto circa 75mila alunni, aiutandoli a riconoscere i meccanismi della prevaricazione e, soprattutto, a comprendere l’importanza di chiedere aiuto agli adulti di riferimento. Il suo intervento alla Festa dello Studente offrirà a ragazzi, famiglie ed educatori un’occasione concreta per riflettere sul valore delle parole, dell’ascolto, del rispetto e della responsabilità. Alla manifestazione interverrà anche la professoressa Lucia Caruso, scrittrice che ha unito, nel proprio percorso personale e professionale, la passione per l’insegnamento a quella per la letteratura. Autrice di numerosi romanzi, Lucia Caruso si è confrontata con generi e tematiche differenti, dalla narrativa al racconto ispirato alla realtà, fino al giallo. Tra le sue opere figurano: Quello che non ti ho potuto dire, Ti amo da vivere, Il cespuglio di lillà, La nuova Elsa - Dopo dieci anni, La nuova Elsa - Mond Lader e il più recente “Con una mano sola”, pubblicato nel 2026: un giallo che intreccia mistero, memoria e verità nascoste. La presenza di Diego Mecenero e Lucia Caruso consentirà dunque di affrontare il tema della scuola attraverso due prospettive complementari: da una parte il contrasto al bullismo e l’educazione al rispetto; dall’altra il valore della lettura, della scrittura e della cultura come strumenti di conoscenza, libertà e crescita personale. Tra i momenti più attesi della serata ci sarà anche il videomessaggio del professor Vincenzo Schettini, il professore più famoso e seguito del web, divulgatore scientifico e ideatore del progetto “La Fisica Che Ci Piace”, che rivolgerà un saluto speciale agli studenti, alle loro famiglie e all’intera comunità di San Lorenzo Maggiore. Il cuore dell’appuntamento sarà la cerimonia finale di consegna dei riconoscimenti e di premiazione degli studenti, pensata per rendere omaggio alle ragazze e ai ragazzi che hanno portato a termine un importante percorso scolastico. A moderare e condurre la manifestazione sarà Gabriele Di Marzo, autore televisivo Rai, che accompagnerà il pubblico nei diversi momenti della serata e dialogherà con gli ospiti. La Festa dello Studente 2026 vuole essere non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un’occasione per riaffermare il ruolo della scuola come presidio educativo, luogo di incontro e spazio nel quale costruire il futuro. Una festa collettiva dedicata agli studenti, ma anche alle famiglie, agli insegnanti e a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla loro crescita.