Abbonamenti, si avvicina quota mille L'ultima data disponibile per pareggiare i conti dell'anno scorso è il 26 luglio

107 tessere d'abbonamento sottoscritte nell'ottavo giorno di prelazione. Un lieve incremento, anche perchè di lunedì sono stati riaperti i botteghini. 107 abbonamenti che sommati agli 861 già sottoscritti fanno la cifra di 968. Quota mille s'avvicina, ma non è ancora stata raggiunta.

Ricordiamo l'andamento delle tessere vendute dal primo giorno dell'apertura: 170 tessere sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 il sesto, appena 32 domenica, oggi lieve risalita fino a 107. Per un totale, come abbiamo detto, di 968 tessere sottoscritte fino alle 18,29 del 13 luglio. Vale a dire a metà strada della fase di prelazione che ha come obiettivo pareggiare i conti con gli abbonati dellos corso anno, raggiungere cioè 5.234 tessere. L'ultima data disponibile sarà il 26 luglio, poi interverrà la vendita libera e non sarà più possibile confermare il vecchio posto dell'anno scorso.