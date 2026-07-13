Benevento, domani è il giorno di Leonardo Sernicola Il giocatore si è messo in viaggio stasera, dormirà in città e domani inizierà le visite mediche

Domani è il giorno di Leonardo Sernicola. L'esterno difensivo di proprietà della Cremonese si metterà in viaggio questa sera da Roma, dove abita, per pernottare in città. In attesa che domani mattina inizi la serie di visite mediche per l'idoneità sportiva (8,30 visita di idoneità, 9, test centro relax, 10,15 rx torace e bacino. Mercoledì alle 8 esami ematici, alle 8,14 la Bia). Dunque un altro tassello va al suo posto, dopo che negli ultimi giorni il Benevento ha dovuto respingere le manovre di inserimento da parte del Padova. I veneti hanno grandi ambizioni e avevano puntato l'esterno di Civita Castellana, che aveva però trovato già un accordo proprio col Benevento. Insomma, Sernicola domani inizia la serie di visite e può considerarsi un altro colpo dell'estate giallorossa.

Di lui si è detto già in questi giorni che pur essendo un destro naturale si trova bene anche a giocare sull'altra corsia: “Gioco su entrambe le fasce – ha detto recentemente - mi trovo bene sia a destra che a sinistra. Le mie caratteristiche mi consentono di non fare differenza se gioco da una parte o dall'altra”. Grande spinta offensiva che ne fa più un “esterno alto” che un terzino in una difesa a quattro, ma di grande duttilità per cui insieme a Beruatto va a costituire una buona coppia di giocatori di fascia che può essere utilizzata in tanti modi da Floro Flores.