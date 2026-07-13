Benevento, mercato in uscita: domani il Cerignola può annunciare Perlingieri Il Latina vuole fare la spesa nel Sannio: ha chiesto Starita, Ferrara e Manconi

Parallelamente alle trattative per rinforzare l'inquadratura giallorossa, gli uomini mercato del Benevento sono al lavoro per provare a snellire l'organico. Le richieste non mancano, ma bisogna trovare i giusti incastri per consentire ad un affare di andare in porto.

Per Ernesto Starita, ultima stagione al Guidonia, si è fatto avanti il Sorrento e l'affare è ancora “caldo”, ma nelle ultime ore è arrivata una richiesta da parte del Latina che vorrebbe fare la “spesa” proprio a Benevento. Così la società pontina ha chiesto, oltre a Starita, anche Ferrara e Manconi. La trattativa è tutta da imbastire, ma quando c'è una richiesta così articolata, è sempre bene seguirla con attenzione.

Il Benevento ha interesse a cedere giocatori che appartengono alla lista degli “over”, certamente trattative più complicate, ma anche giocatori che hanno una risonanza maggiore nelle varie piazze.

Una trattativa che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo è quella che porterà Mario Perlingieri (21) a Cerignola. L'affare è pressochè fatto, tanto che a breve ci potrebbe essere l'annuncio.

Ovvio che per i giocatori della “cantera” sia decisamente più facile tessere delle trattative, sia per il loro costo, che per la caratura tecnica. Così Lorenzo Carfora si divide tra Foggia e Barletta. Due ottime destinazioni, da vagliare con attenzione però. Sia da parte del giocatore che da quella della società giallorossa che vuole affidare il ragazzo ad una squadra che lo farà giocare e lo metterà in condizione di dare il meglio.

Uno che non dovrebbe avere problemi a trovare una destinazione è Viscardi, mancino di buona prospettiva e classe 2004. Sono in tanti a volerlo, ma per il momento il ragazzo si è aggregato alla squadra giallorossa e si sta allenando bene. La società non ha fretta, conosce le qualità di Viscardi e il suo status di “under” non crea alcun problema. Così anche per Sena, che è sempre a metà strada tra Foggia e Torre Annunziata. Lui preferirebbe il Savoia, per la presenza nella squadra dei “bianchi” di mister Formisano, che lo ha allenato nella Primavera.

Tra i movimenti minori c'è da segnalare la cessione quasi conclusa di Claudio Panzarino, classe 2005, difensore centrale. L'anno scorso è stato in prestito al Ferrandina, quest'anno andrà alla Fermana.