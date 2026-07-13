Vigorito, 10% degli incassi degli abbonamenti alla Fondazione Caliendo (VIDEO) Le immagini del massimo dirigente che annuncia l'importante iniziativa benefica

Ha riscosso ampio successo l'iniziativa da parte di Vigorito di donare il 10% degli incassi degli abbonamenti alla Fondazione Caliendo. Il tutto è avvenuto ieri sera, sul palco del Telesia for Peoples, quando il massimo dirigente giallorosso è stato premiato per l'operato svolto in venti anni di presidenza giallorossa. Di seguito, il video dell'intervento in cui annuncia l'intento benefico che renderà partecipe non solo il Benevento Calcio, ma anche tutti i tifosi che decideranno di sottoscrivere l'abbonamento.