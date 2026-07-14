Benevento, conclusi i lavori di ristrutturazione del Giannone da 3,6 milioni L'annuncio del presidente della Provincia Lombardi. Il 16 luglio ci sarà la cerimonia di consegna

Sono stati ultimati i lavori, finanziati con il PNRR, presso l’edificio del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento in piazza Risorgimento. Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia, che ha dunque fissato per le 10.30 di giovedì 16 luglio p.v. la cerimonia di consegna dell’opera alla comunità scolastica del prestigioso Istituto. L’intervento al “Giannone”, tra il nutrito elenco di opere di edilizia per la Secondaria Superiore finanziato alla Provincia sannita, ha comportato una spesa di circa 3,6 milioni di Euro: i lavori, progettati dal Settore Edilizia Scolastica della Provincia e condotti dalla Maturo costruzioni. sono consistiti nella messa in sicurezza dal punto di vista sismico e strutturale, nonché nell’efficientamento energetico dell’edificio. Come si ricorderà, già nel settembre dello scorso anno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche provvisoriamente spostate da qualche mese al vicino “Guacci”, su proposta del Presidente della Provincia e con l’approvazione del Coordinamento della Sicurezza del cantiere, era stata consentita, con le più ampie garanzie per la pubblica incolumità, la ripresa delle lezioni presso la sede storica del “Giannone” mentre erano in corso ancora lavori di completamento nel seminterrato dell’edificio ed in una parte del cortile. La struttura del “Giannone”, interessata nei mesi precedenti da una complessa operazione logistica necessaria a consentire il programma di riqualificazione anche dei vicini Istituti della Secondaria Superiore “Alberti” e “Galilei”, aveva dunque ripreso ad ospitare attività didattiche: oggi arriva la parola fine all’intervento e la riconsegna completa alla collettività.