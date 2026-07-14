Mercato, tante trattative: per Borghini c'è anche il Potenza Timido tentativo del Brescia per Celia, a cui piacerebbe anche Jacopo Manconi

Calciomercato, che passione. Lontano da quello giocato, nell'estate più calda che si ricordi, a tenere banco sono sempre le trattative tra le varie società, la speranza di veder soddisfatte le proprie ambizioni, il sogno di veder crescere la squadra del cuore.

Il Benevento ha aperto la giornata con l'arrivo di Leonardo Sernicola, l'esterno di proprietà della Cremonese, ma che lo scorso anno (da gennaio) ha giocato nelle file dello Spezia. Il ragazzo di Civita Castellana ha raggiunto ieri sera la città e da stamattina si è sottoposto alle visite mediche di rito. Il Beneveto lo ha anche già ufficializzato.

Gli obiettivi della strega ora rimangono sempre gli stessi: un difensore centrale di piede mancino, un esterno che racchiuda in sé le caratteristiche che sono di Pierluigi Simonetti, che non sarà pronto prima di un paio di mesi. Per il difensore il “chiodo fisso” è sempre Bellich della Juve Stabia, ma le vespe fanno muro e non aprono spiragli alla trattativa. Al giocatore novarese farebbe piacere vestire il giallorosso, conosce bene Padella che ha avuto come compagno di squadra a Vicenza, e gradirebbe molto la destinazione alle falde della Dormiente. Bisogna essere pazienti ed aspettare sviluppi. Così come per l'esterno, individuato dagli uomini mercato in Ruocco del Mantova. Anche dalla Lombardia non sono propensi alla cessione. Ma, come si dice, mai dire mai. E magari pensare (idea possibile) che il Benevento abbia un asso nella manica da giocare al momento opportuno.

Quegli addii un po' tristi

Così a tenere banco ora c'è il mercato in uscita. Detto dei desideri di Gaetano Auteri di portare in rossonero qualche suo allievo (Sena, Carfora, Talia, ma tutti con un'alternativa che complica l'affare), c'è da prendere in considerazione quegli “over” che sono usciti dai radar tecnici del Benevento di serie B. E' il caso di Diego Borghini, 29 anni livornese, 22 presenze nel campionato vinto dalla strega, ma 187 complessivi in serie C. Un difensore affidabile e bravo, oltre che professionista esemplare. Per lui si sono fatti avanti Potenza, Catania e Livorno, la squadra della sua città. Insomma gli estimatori non mancano, anche se l'ingaggio rimane un ostacolo da superare per tutti. Anche per Raffaele Celia, classe 99, sette presenze in giallorosso da gennaio (era stato a Cesena nel girone d'andata, con 9 preseze) c'è una timida richiesta del Brescia, che però non ha dato cenni di voler affondare il colpo. Lo stesso Brescia ha fatto intendere che gli piace molto Jacopo Manconi.

Resta il ballottaggio tra Foggia e Barletta per Lorenzo Carfora, e la richiesta non formalizzata del Latina per un trio che cambierebbe volto ai pontini: Starita, Ferrara e Manconi. Se son rose fioriranno. Intanto Mario Perlingieri dovrebbe essere ormai diretto verso Cerignola.