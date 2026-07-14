Sernicola, triennale per lui fino al 30 giugno 2029 L'esterno di Civita Castellana era arrivato nel Sannio ieri sera e stamani ha fatto le prime visite

Ora c'è anche la firma sul contratto: triennale anche per Leonardo Sernicola, che si è legato alla strega fino al 30 giugno 2029. L'esterno di Civita Castellana è giunto in città ieri sera e stamattina si è sottoposto alle prime visite mediche. E' pronto a questa nuova avventura dopo una stagione poco lusinghiera, iniziata nella sua Cremonese in serie A (ma senza mai giocare) e proseguita con il prestito allo Spezia, terminato con la retrocessione in C dei liguri. Un motivo in più per cercare un riscatto e fare bene nelle file giallorosse. Sernicola, 177 presenze in B e oltre trenta in A, ha l'esperienza giusta per dare il suo contributo alla causa della strega.

Questo il comunicato del Benevento.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società U.S. Cremonese, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Leonardo Sernicola.

Il calciatore, classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029.