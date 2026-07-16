Ginestra degli Schiavoni, dal 5 agosto una Comunità alloggio per anziani Dal 5 agosto assistenza h24, attività sociali e servizi dedicati agli anziani del Fortore

Una nuova struttura residenziale socio-assistenziale dedicata alla popolazione anziana aprirà ufficialmente il prossimo 5 agosto a Ginestra degli Schiavoni. La Comunità alloggio nasce con l’obiettivo di offrire accoglienza, assistenza qualificata e un ambiente familiare e protetto agli anziani del comprensorio del Fortore.

L’iniziativa intende rispondere alle esigenze di un territorio caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla crescente necessità di servizi capaci di sostenere le persone anziane e le loro famiglie.

La struttura si propone, inoltre, come punto di riferimento per i medici di medicina generale, gli assistenti sociali e i servizi sociosanitari locali, contribuendo alla costruzione di una rete assistenziale più vicina alle esigenze della comunità.

Centralità della persona e qualità della vita

Il modello adottato dalla Comunità alloggio si fonda sul rispetto della persona, sulla tutela della dignità degli ospiti e sulla valorizzazione delle capacità individuali.

L’obiettivo è creare un ambiente sereno, accogliente e stimolante, nel quale ogni ospite possa sentirsi a casa, conservando le proprie abitudini, le relazioni personali e il maggior grado possibile di autonomia.

Particolare attenzione sarà riservata anche al mantenimento delle capacità cognitive e relazionali, attraverso attività di socializzazione, laboratori ricreativi, iniziative culturali e momenti di condivisione pensati per contrastare la solitudine e favorire il benessere psicologico.

Assistenza continuativa e servizi personalizzati

La struttura garantirà assistenza alla persona 24 ore su 24, con personale qualificato presente durante l’intera giornata e nelle ore notturne.

Tra i principali servizi previsti figurano:

supporto nell’igiene personale, nella vestizione, nell’alimentazione e nella mobilità;

gestione e monitoraggio delle terapie in collaborazione con i medici di base e i servizi sanitari territoriali;

attività ricreative, culturali e di socializzazione;

programmi personalizzati di stimolazione cognitiva;

servizio di ristorazione interna, con possibilità di predisporre diete e menù personalizzati;

pulizia degli ambienti, lavanderia e cambio della biancheria;

aggiornamento costante delle famiglie sulle condizioni degli ospiti;

palestra interna.

A chi è rivolta la struttura

La Comunità alloggio potrà accogliere persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti che abbiano bisogno di un contesto protetto, di un sostegno nelle attività della vita quotidiana oppure che si trovino in condizioni di solitudine o fragilità sociale.

La direzione sottolinea l’importanza della collaborazione con i professionisti del territorio, in particolare con medici e assistenti sociali, considerati figure centrali nell’individuazione dei bisogni e nell’attivazione dei percorsi assistenziali più adeguati.

Famiglie, operatori e rappresentanti delle istituzioni potranno richiedere anche visite conoscitive su appuntamento, per approfondire l’organizzazione della Comunità alloggio e i servizi messi a disposizione degli ospiti.

Per informazioni è possibile contattare la coordinatrice, dottoressa Valeria Zoppo, al numero 371 4280601, oppure il responsabile della struttura, dottor Paolo Tangredi, al numero 339 5879823.