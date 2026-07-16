Benevento, settore giovanile: fissato l'inizio degli allenamenti Appuntamento fissato al prossimo 28 luglio per l'inizio della nuova stagione

Manca sempre meno all'inizio delle attività del settore giovanile del Benevento Calcio. Dopo aver definito gli allenatori, non resta altro che dare il via alla preparazione della nuova stagione. Si prevede un'annata importante e di crescita per tutto il vivaio sannita, considerato che la promozione in B della prima squadra permetterà di alzare il livello anche tra i giovani, i quali avranno modo di affrontare società appartenenti ai primi due campionati italiani. Le compagini Primavera e under 17, che saranno guidate da Panarelli e Schiavi, daranno il via alle attività il prossimo 28 luglio sul sintetico dell'Avellola. Una settimana dopo, a partire dal 4 agosto, sarà la volta anche delle formazioni under 16 e 15, allenate rispettivamente da Festa e Grande. La stagione è già cominciata per alcuni protagonisti della formazione Primavera che si stanno allenando in pianta stabile in prima squadra. Si tratta dei vari Giugliano, Soprano, Del Gaudio e Kwete.