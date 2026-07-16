Bretella per traffico sull'Appia all'ingresso città, 3 milioni dalla Regione Il sindaco Mastella: opera fondamentale per automobilisti e residenti

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello rendono noto che la Regione Campania, con decreto dirigenziale, ha decretato l'ammissione al finanziamento da 3 milioni di euro per la bretella di collegamento Appia-Tangenziale Ovest. Il costo complessivo dell'opera è di 3 milioni 900mila euro, di cui 900mila saranno a carico del Comune.

"E' un'opera fondamentale per gli automobilisti della città e della provincia di Benevento, nonché per i residenti soprattutto del rione Libertà e delle contrade contermini. Con l'ok al finanziamento regionale, per cui ringraziamo la Regione e il presidente Fico, potremo appaltare l'opera che ha un un'utilità straordinaria, perché decongestiona il traffico, particolarmente intenso nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio nonchè e nei giorni di festività legati allo shopping, all'ingresso della città. La variante avrà due sensi di marcia, sarà lunga 2 km e collegherà contrada Serrettelle direttamente alla Tangenziale Ovest, con un bypass che alleggerirà il traffico sull'Appia, nei pressi del centro commerciale Buonvento. Un'opera fondamentale: che ora appalteremo. Stiamo cambiando in meglio la Città".

