Visita istituzionale a Palazzo Mosti di monsignor Massimiliano Palinuro Alla guida del Vicariato Apostolico di Istanbul

Monsignor Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul e amministratore apostolico di Costantinopoli, è stato ricevuto, stamane, dal sindaco Clemente Mastella in visita istituzionale a Palazzo Mosti. Nel corso di un lungo e cordiale colloquio, cui hanno preso parte anche diversi amministratori del Comune di Benevento, Monsignor Palinuro e il sindaco Mastella hanno ricordato la figura di monsignor Pasquale Maria Mainolfi, deceduto nel giugno del 2025: entrambi hanno ricordato, con affetto anzitutto i sentimenti di amicizia e affetto che li legavano, il valore culturale nonché l'intelligenza dinamica con cui il parroco della Chiesa di San Gennaro, ha esercitato il sacerdozio, lasciando un indelebile ricordo nel cuore dei fedeli di Benevento.

Il Sindaco ha illustrato, poi, a monsignor Palinuro alcuni dei cambiamenti urbanistici che hanno riguardato la città, con riferimento specifico a luoghi particolarmente cari al Clero, come l'apertura di un rinnovato Museo Diocesano e la imminente riqualificazione di piazza Orsini. Gli ha poi esposto il percorso che porterà Benevento ad avere un Museo Egizio che sarà - per l'originale ricchezza del patrimonio di cui disporrà - riferimento culturale per tutta l'egittologia dell'area mediterranea.

Non è mancata una preghiera comune per la pace, nel momento in cui si assiste ad una recrudescenza dei conflitti in Ucraina e nelle aree sud-libanese e soprattutto iraniana. Monsignor Palinuro ha donato al sindaco Mastella la medaglia del primo anno di Pontificato di Sua Santità Leone XIV, raffiugurante sul verso la Scena del Concilio di Nicea nel momento in cui San Nicola stringe in mano una pietra da cui fuoriescono acqua, fuoco e aria, dimostrando agli astanti l’onnipresenza dello Spirito Santo. Il Sindaco ha ricambiato donando al Vescovo di Istanbul e Ankara volumi sulla Chiesa di Santa Sofia e l'Arco di Traiano, i due beni culturali che sono simbolo della storia di Benevento.

