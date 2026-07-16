Torrecuso - "Semi di Comunità e Inclusione" apre Up & Bascio 2026 Il festival riparte dalla forza delle relazioni

A tagliare il nastro di Up & Bascio 2026 sarà il convegno "Semi di Comunità e Inclusione – Terzo Settore e Legami di Comunità: Alleanze per non restare soli", in programma venerdì 17 luglio alle 19, presso la Sala Nicchie di Torrecuso. L'incontro aprirà ufficialmente il festival con un momento di confronto dedicato al futuro delle aree interne, al valore delle reti sociali e al ruolo del Terzo Settore nella costruzione di comunità più inclusive, resilienti e partecipate. Un talk dinamico e aperto che metterà al centro temi di grande attualità, come il contrasto allo spopolamento dei piccoli borghi, l'inclusione lavorativa, il welfare di prossimità, la valorizzazione delle fragilità e la promozione delle pari opportunità.

L'obiettivo è lanciare un messaggio chiaro: abitare i territori rurali non è un ripiego, ma una scelta consapevole, capace di generare innovazione sociale, relazioni e nuove prospettive di sviluppo.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, interverranno Michela Barbato, Direttore del Consorzio Ambito B02, Lorenzo Carangelo, Presidente del Comitato Provinciale ARCI Benevento, Mafalda Garzone, psicologa di Social Lab76, e Renzo Mazzeo, Presidente del Comitato Provinciale UNPLI Benevento.

A moderare il dibattito sarà Donato De Marco. Il convegno rappresenta il punto di partenza di Up & Bascio 2026, il festival che unisce cultura, musica, tradizioni, enogastronomia e partecipazione, e che quest'anno si presenta con un'identità rinnovata racchiusa nel claim "Torrecuso: Tradizione che unisce, futuro che costruiamo". Più di un appuntamento estivo, Up & Bascio segna l'inizio di una nuova stagione di collaborazione per il territorio. Per la prima volta, Nuova Pro Loco Torricolus APS, Forum Giovani Torrecuso e Gramigna – Associazione di Promozione Sociale hanno scelto di unire competenze, energie e visioni per dare vita a un progetto condiviso, con l'obiettivo di valorizzare Torrecuso attraverso una proposta culturale e sociale capace di coinvolgere l'intera comunità. Ad applaudire l’iniziativa il primo cittadino Angelino Iannella: “Up & Bascio rappresenta pienamente l’idea di comunità che vogliamo promuovere: una comunità viva, aperta e capace di mettere insieme energie e competenze per valorizzare il territorio. Quando associazioni, giovani, istituzioni e cittadini collaborano nella stessa direzione, – dichiara il sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella – un borgo non si limita a ospitare eventi, ma crea nuove opportunità di crescita, partecipazione e futuro. Per questo, sia personalmente sia a nome dell’intera amministrazione comunale, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa iniziativa, che continuerà ad avere il nostro pieno sostegno”.