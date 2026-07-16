Premio Internazionale James Monaco a Foiano di Val Fortore Grande musicista, nato a Foiano il 13 gennaio 1884 e poi emigrato negli Stati dove si affermò

Il Comune di Foiano di Val Fortore, in collaborazione con l’associazione culturale “ArtiFrementi” e l’Ecomuseo di Foiano, ha indetto il Premio internazionale James V. Monaco, che si svolgerà il 9 e 10 agosto.

L’iniziativa intende tenere vivo il ricordo di questo grande musicista, nato proprio a Foiano di Val Fortore il 13 gennaio 1884 e poi emigrato negli Stati Uniti, dove si affermò come compositore e pianista, lavorando a lungo a Hollywood. Tanti i film che si sono avvalsi di colonne musicali da lui composte. Lo scorso anno, il comune di Foiano di Val Fortore ha intitolato il teatro comunale a James Vincent Monaco.

Il concorso a lui intitolato celebra quest’anno la sua 1° edizione, ed ha lo scopo di valorizzare musicisti o gruppi musicali che sappiano interpretare, attraverso il linguaggio contemporaneo, la vicinanza o l’evoluzione stilistica del patrimonio artistico (Ragtime,Tin Pan Alley, Swing) che resero famoso Monaco. Possono partecipare sia singoli musicisti che gruppi musicali di ogni nazionalità, presentando un brano che esprima un legame artistico o un’evoluzione della musica americana della prima metà del novecento. Le iscrizioni alla 1° edizione del “Premio Internazionale James V. Monaco”, si chiuderanno il 31 luglio p.v., chiunque volesse partecipare può inviare all’indirizzo mail premiojamesvmonaco@gmail.com il curriculum vitae del singolo o del gruppo, insieme al file audio del brano proposto. Ci sarà poi una apposita commissione, presieduta dal Maestro Umberto Aucone, che esaminerà i brani pervenuti, scegliendo i tre finalisti che si esibiranno dal vivo a Foiano nella serata del 9 agosto, presentata da Gegè Telesforo, quando ci sarà anche l’esibizione del cantante e attore Gianluca Guidi.



La seconda serata del “Premio Internazionale James V.Monaco”, il 10 agosto, sarà quella della premiazione del vincitore, quando è prevista anche l’esibizione della Big Band Orkestra diretta dal Maestro Umberto Aucone.



Il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Antonio Ruggiero, principale fautore della realizzazione di questo premio internazionale, ha sottolineato che “la nostra comunità foianese è orgogliosa di aver dato i natali ad uno straordinario esponente della musica americana della prima parte del novecento e intende tenere sempre viva la memoria di James Monaco, a cui lo scorso anno abbiamo intitolato il teatro comunale. Il premio internazionale è l’iniziativa più importante che intendiamo dedicare a lui, facendo del nostro comune un polo per la promozione del patrimonio artistico e musicale che hanno reso famoso il nostro concittadino James Monaco”.

