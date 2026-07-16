Castelpagano apre il dibattito sul futuro delle aree interne Istituzioni, imprese e sport insieme per costruire nuove opportunità di sviluppo

Le aree interne non come territori destinati allo spopolamento, ma come luoghi capaci di generare sviluppo, innovazione e nuove opportunità. È questo il messaggio che accompagnerà "Le aree interne che generano futuro", l'incontro pubblico in programma domani, venerdì 17 luglio, alle 18:30, presso il Parco Comunale "La Pineta" di Castelpagano.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Castelpagano e dalla Giada Onlus Cooperativa Sociale, nasce dalla volontà di aprire un confronto concreto sul futuro dei piccoli comuni, coinvolgendo amministratori, rappresentanti delle istituzioni, imprese, mondo della formazione, terzo settore, sport e cittadini in un percorso condiviso di riflessione e proposta.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Sonia Lantella. Dopo i saluti del sindaco di Castelpagano, Giuseppe Bozzuto, interverranno anche i sindaci di Circello, Colle Sannita e Santa Croce del Sannio, a testimonianza della volontà di affrontare in maniera unitaria le sfide che interessano l'intero comprensorio.

Nel corso del convegno si alterneranno relatori provenienti da diversi ambiti istituzionali e professionali. Porteranno il proprio contributo Maria Rosaria Leonardo, una referente del Servizio Centrale SAI Cittalia, Antonio Di Pinto presidente della Giada Onlus, i sindaci di Fragneto Monforte e Pesco Sannita, il vicepresidente vicario di Confindustria Benevento Claudio Monteforte ed il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito.

Proprio il mondo dello sport rappresenterà uno dei temi centrali dell'incontro. Oltre alla presenza del presidente Vigorito, parteciperà infatti anche una rappresentanza dei calciatori che vestiranno la maglia del Benevento Calcio nel prossimo campionato di Serie B, a conferma del ruolo che il calcio può svolgere come straordinario strumento di educazione, inclusione sociale e crescita delle nuove generazioni.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

L'incontro prende spunto dalle esperienze maturate attraverso La Pineta e La Lavanderia Sociale, due progetti nati dalla collaborazione tra la Giada Onlus e i territori per favorire inclusione sociale, formazione e inserimento lavorativo. Esperienze che hanno dimostrato come l'accoglienza e l'inclusione possano trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita economica e sociale, contribuendo a rafforzare il tessuto produttivo e comunitario delle aree interne.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di avviare una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, imprese, enti di formazione, associazioni e cittadini, capace di intercettare i bisogni del territorio, valorizzarne le competenze e costruire nuove opportunità occupazionali. Un percorso che guarda al futuro delle aree interne non con rassegnazione, ma con la convinzione che proprio da questi territori possano nascere modelli innovativi di sviluppo fondati sulla partecipazione, sulla coesione sociale e sulla valorizzazione delle risorse locali.

L'appuntamento del 17 luglio vuole quindi rappresentare non un semplice convegno, ma l'inizio di un percorso permanente di confronto e coprogettazione, nel quale idee, esperienze e buone pratiche possano tradursi in azioni concrete per il rilancio dei piccoli comuni.

Al termine dell'iniziativa è previsto un buffet, occasione conviviale per favorire il dialogo tra i partecipanti e rafforzare quella rete di relazioni che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una visione condivisa per il futuro delle aree interne.

Un incontro aperto a tutti, perché il futuro delle aree interne riguarda l'intera comunità e può essere costruito solo attraverso il contributo di chi ogni giorno vive, lavora e crede in questi territori.