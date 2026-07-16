Abbonamenti, undicesimo giorno di prelazione: il dato ufficiale Piccoli passi, gli aventi diritti alla prelazione potranno sottoscrivere la tessera fino al 26

Continuano i piccoli passi nella vendita degli abbobamenti, non c'è un'impennata e sarà difficile che ci possa essere in questi ultimi giorni di prelazione. Oggi sono stati sottoscritti altri 94 abbonamenti, che sommati ai 1210 raggiunti ieri fanno la cifra di 1304. Lo ricordiamo, gli aventi diritti alla prelazione sono 5.234 e avranno tempo fino al giorno 26 per sottoscrivere la tessera allo stesso posto dello scorso anno.

Riepiloghiamo questi 11 giorni di prelazione. 170 tessere sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 il sesto, appena 32 domenica, lunedì, ottavo giorno, lieve risalita fino a 107, martedì nono giorno raggiunta quota 115, mercoledì decimo giorno si è raggiunta quota 127. Oggi, undicesimo giorno ne sono stati venduti come abbiamo detto 94: la cifra complessiva è di 1304 abbonamenti sottoscritti. Ricordiamo che dal 27 luglio scatterà la vendita libera, che continuerà fino alla vigilia della prima partita casalinga di campionato.