Benevento, oggi giornata di riposo Domani si riprende all'Antistadio Imbriani, domenica test col Calvi

Giornata di riposo per i giallorossi. Floro Flores ha concesso una pausa ai suoi dopo il test di mercoledì pomeriggio all'Imbriani contro l'Equipe Campania. Per Salvemini e compagni un giorno per riposare e rifiatare dal gran caldo che anche oggi ha imperversato su tutto il Sannio.

Va detto che la giornata di riposo non lo è stata per tutti. Hanno fatto lavoro differenziato dalle 8,30 di stamattina, Beruatto e Sernicola, arrivati da poco e che devono recuperare rispetto agli altri, Carfora, che ha fatto una seduta fisioterapica alla Tecar, insieme a Prisco e Battista (attaccante, uno dei 2008 aggregati). Seduta differenziata per Del Gaudio, Ricci e Celia al Centro Relax. Allo stesso Centro sono andati Pierozzi e Tumminello alle 12,30 e Prisco alle 15,45. Tutti gli altri ovviamente hanno usufruito della giornata di riposo, con la colazione al Catering Messina entro le 10 e il pranzo dalle 12 alle 14.

Domani si riprende e domenica 19 è prevista già il secondo test stagionale contro il Calvi che milita in Seconda categoria.