Comitato 372 Telesina: "Mettere in sicurezza strada contro invasione cinghiali" Al centro della richiesta vi è l'installazione di barriere laterali di protezione

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello lancia un nuovo appello ad Anas e Regione Campania affinché vengano adottati con urgenza interventi per la messa in sicurezza della Strada Statale 372 Telesina, sempre più teatro di incidenti causati dall'attraversamento della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali.

In una nota firmata dalla presidente del Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello, l'avvocato Maria Pasqualina Renzi e indirizzata ad Anas S.p.A., proprietaria dell'infrastruttura, e alla Regione Campania, competente per la gestione della fauna selvatica, il Comitato evidenzia il progressivo aumento dei sinistri stradali riconducibili alla presenza di animali lungo la carreggiata, una situazione che, secondo i promotori dell'iniziativa, richiede interventi immediati e non più rinviabili.

Al centro della richiesta vi è l'installazione di barriere laterali di protezione lungo la SS 372. Secondo il Comitato, l'assenza di recinzioni consente ai cinghiali e ad altri animali di grossa taglia di accedere facilmente alla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e aumentando la probabilità di incidenti, spesso con conseguenze gravi.

"Lo stato attuale della Telesina impone un intervento urgente", sottolinea il Comitato, che invita gli enti competenti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire nuovi episodi e garantire una maggiore tutela per gli utenti della strada.

Nella comunicazione, il Comitato esprime fiducia nell'attenzione che Anas ha sempre dichiarato di riservare alla sicurezza stradale, auspicando un rapido riscontro alla richiesta e l'avvio di un piano di messa in sicurezza dell'arteria.