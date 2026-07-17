Asia fa appello ai cittadini: qualità ambiente urbano dipende da tutti L'invito è a rispettare rigorosamente gli orari di conferimento

“Ogni giorno l’Asia e i suoi operatori lavorano con professionalità e dedizione per garantire un servizio efficiente di igiene urbana, assicurando pulizia, decoro e tutela dell'ambiente. Tuttavia, per raggiungere risultati sempre migliori, il nostro impegno da solo non è sufficiente: è fondamentale la collaborazione attiva di tutta la comunità”.

È questo l'appello rivolto ai cittadini dall'amministratore unico di Asia, Donato Madaro, che invita a rispettare non solo le regole della raccolta differenziata, ma anche gli orari di esposizione dei rifiuti, elemento essenziale per garantire un servizio puntuale ed efficace.

“I cittadini di Benevento – prosegue Madaro – hanno sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale. Grazie al loro senso civico la città ha raggiunto percentuali significative di raccolta differenziata, che rappresentano un patrimonio da preservare e migliorare. Purtroppo, però, i comportamenti irresponsabili di una minoranza rischiano di compromettere gli sforzi e i sacrifici compiuti dalla grande maggioranza dei cittadini virtuosi”.

L'invito è a rispettare rigorosamente gli orari di conferimento previsti dal calendario comunale: Zona A, esposizione dei rifiuti dalle ore 20 alle 24; Zona B, esposizione dei rifiuti dalle ore 12,30 alle 14,30.

“Il rispetto di queste fasce orarie – aggiunge ancora l’amministratore unico – è indispensabile per consentire ai nostri operatori di svolgere il servizio nelle migliori condizioni operative e per garantire il mantenimento del decoro urbano e della salubrità degli spazi pubblici, soprattutto durante il periodo estivo.

L'amministratore unico ricorda anche che “in collaborazione con l'amministrazione comunale l’Asia ha già attivato una serie di interventi straordinari per fronteggiare gli effetti delle alte temperature. Come avviene ogni estate, abbiamo potenziato i servizi di lavaggio delle strade e dei marciapiedi, un'attività fondamentale per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e la vivibilità degli spazi urbani. Continueremo a investire risorse e professionalità per offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente. Tuttavia, la qualità dell'ambiente urbano è un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso una responsabilità condivisa. Il rispetto delle regole da parte di ciascuno rappresenta il contributo più concreto per avere una città più pulita, più decorosa e più vivibile. Solo facendo squadra possiamo costruire una Benevento sempre più sostenibile”.