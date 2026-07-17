Matrimonio in hospice, il grazie degli sposi e del legale all'Asl sannita L'avvocato Vetrone: un grazie speciale alla direttrice generale dell'Asl, Tiziana Spinosa

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Carmen Gerarda Vetrone che anche a nome dei suoi assistiti, una coppia di nazionalità nigeriana vuole ringraziare il direttore generale dell’Asl di Benevento Tiziana Spinosa, la dottoressa Giovanna Ragozzino, direttore del Distretto sanitario di Telese Terme e tutti gli altri dipendenti nonchè il personale del Comune di Cerreto Sannita, ufficio Anagrafe e Stato Civile, per avere consentito “ai miei clienti di contrarre matrimonio nonostante la precarietà delle condizioni di salute dello sposo ed il suo ricovero presso la struttura hospice di Cerreto Sannita dell’Asl di Benevento.

L’Asl di Benevento – rimarca l'avvocato Vetrone - ha fornito in maniera impeccabile l’assistenza medica e logistica necessaria e tale da consentire al proprio ospite di esaudire il suo desiderio di unirsi in matrimonio con la sua compagna nonostante tutto. La commozione e’ stata enorme da parte di tutti e gli sposi, unitamente alla propria bambina , hanno vivamente ringraziato tutti e soprattutto l’asl bn che nonostante le condizioni gravissime ha permesso il frealizzarsi di un sogno.

Come avvocato mi sento in dovere di ringarziare l'asl per avermi consentito di superare le difficoltà burocratiche e logistiche, riconoscendo il valore immenso che questo passo rappresentava per i miei clienti nonostante non fossero di nazionalità italiana ma che si sentono italiani a tutti gli effetti per l’amore che hanno ricevuto e l'integrazione che grazie al personale dell'asl e' stata incisiva , aver cosnentito ai miei clienti di pronunciare quel "sì" ha significato dare dignità al loro amore, suggellato anche dalla nascita di una bimba , come sopfra detto, e che certamente potrà continuare ad adorare il proprio padre sapendo che è stato fatto tutto il possibile per rendergli le ultime giornate di vita in modo sereno".

L'avvocato Vetrone infine ringrazia in modo particolare "la drottoressa Tiziana Spinosa che nonostante i suoi numerosi impegni e la giornata caldissima ha trovato il tempo di essere presente nella struttura sanitaria di cerreto sannita personalmente e fino alla fine. Una vicinanza ed un gesto che non verranno mai dimenticati da parte mia e di tutta la famiglia. Grazie".