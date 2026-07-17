Benevento nuova importante partnership: l'Acqua Santa Croce Il marchio abruzzese accompagna già l'attività di Milan, Bologna, Torino e Frosinone in A

Un'altra partnership importante per il Benevento Calcio in serie B che sceglie la sua “Acqua ufficiale”, l'Acqua Santa Croce, che sgorga direttamente dal fianco della montagna nel cuore dell'Appennino Centro-meridionale.

Due stabilimenti di produzione, il primo a Castelpizzuto in provincia di Isernia, il secondo a Canistro nella provincia di L'Aquila. Il marchio Santa Croce è già fornitore ufficiale di Milan, Bologna, Torino e Frosinone in serie A, di Palermo in B e Bari in C.

Una partnership con cui il Benevento continua a consolidare il proprio percorso di crescita attraverso collaborazioni con aziende che rappresentano eccellenza, affidabilità e qualità, valori che da sempre contraddistinguono anche Acqua Santa Croce, un’acqua naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso e che si contraddistingue per le sue caratteristiche uniche, che la rendono adatta a tutta la famiglia e in particolar modo agli sportivi.

Nel corso della stagione, Acqua Santa Croce accompagnerà la Prima Squadra, lo staff tecnico e l’intera organizzazione del Benevento Calcio durante tutte le attività sportive, istituzionali e di rappresentanza, contribuendo al benessere degli atleti e di tutto il personale del Club. La nuova partnership conferma la volontà del Benevento Calcio di costruire relazioni solide e durature con aziende che condividono la stessa visione, fondata su professionalità, innovazione, attenzione alla sostenibilità e ricerca dell’eccellenza, creando valore sia dentro che fuori dal campo. Il Benevento Calcio accoglie con grande soddisfazione Acqua Santa Croce nella famiglia giallorossa e rivolge il più caloroso benvenuto, con l’auspicio che questa collaborazione possa rappresentare l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e successi condivisi.