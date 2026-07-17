Primavera, l'ex De Angelis sarà un avversario del Benevento: ecco dove allenerà Nuova avventura per l'ex tecnico giallorosso

Dopo aver chiuso l'esperienza da allenatore della Primavera del Benevento, per Stefano De Angelis si sono aperte le porte del Palermo. Il tecnico era subentrato in giallorosso dopo la promozione di Floro Flores in prima squadra. L'andamento è stato altalenante, con i sanniti che hanno chiuso il campionato in crescendo, a pochi punti dalla zona play off. Il 30 giugno scorso è scaduto il contratto che legava De Angelis al Benevento, con il club che ha preferito non rinnovargli il contratto e affidarsi a Luigi Panarelli. De Angelis è passato, come detto, alla Primavera del Palermo. La formazione rosanero sarà tra le avversaria della Primavera in campionato, con il tecnico che quindi farà ritorno all'Avellola da avversario.