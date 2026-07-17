Benevento, nuove maglie: il 20 luglio appuntamento allo Store con due divise Per l'occasione, saranno svelate la maglia celebrativa e quella da portiere. Attesa tra i tifosi

Cresce l'attesa per la presentazione delle nuove divise del Benevento Calcio. Come noto, il club giallorosso ha informato di una iniziativa particolare e innovativa, attraverso lo svelamento delle maglie che avverrà direttamente presso lo store di via del Pomerio in tre giorni diversi. Si parte il 20 luglio, con il club giallorosso che mostrerà ai tifosi la maglia celebrativa e quella da portiere. Ecco la nota del Benevento Calcio: "Lunedì 20 luglio, alle ore 17:30, prenderà il via "B...lind! Non le vedi, le vivi.", l'iniziativa con cui il Benevento Calcio svelerà le nuove divise della stagione 2026-2027. Presso lo Store Ufficiale saranno presentate la maglia celebrativa e la maglia portiere, prime protagoniste della nuova collezione. Per l'occasione, i primi 50 tifosi che acquisteranno le nuove maglie potranno usufruire di una promozione speciale dedicata a questo evento. Vi aspettiamo allo Store, in via del Pomerio 43, per vivere insieme questo primo appuntamento e scoprire da vicino le nuove divise! L'iniziativa proseguirà il 23 e il 27 luglio. Seguici sui nostri canali ufficiali!".