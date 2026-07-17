Benevento Città Spettacolo: il 26 agosto torna Vincenzo Salemme Il 26 agosto con "Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di Teatro: ...E fuori nevica"

Fondazione “Benevento Città Spettacolo” è lieta di annunciare il ritorno di Vincenzo Salemme alla 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo – Mediterraneo. Uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano torna a Benevento con un appuntamento speciale: "Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di Teatro: ...E fuori nevica", con cui Salemme celebra mezzo secolo di carriera artistica, affidato ad uno dei suoi spettacoli più iconici ed amati. L'appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Teatro Romano. L'Organizzazione informa che lunedì 20 luglio, alle ore 11:00, prenderà il via la fase prevendita dei tagliandi.

La 47ª edizione del Festival "Benevento Città Spettacolo", finanziata nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, è organizzata dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo. Il programma completo della 47ª edizione del Festival sarà presentato nelle prossime settimane.