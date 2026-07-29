Benevento inaugura la sua rivoluzione digitale: Mastella "così la città cresce" Al via il progetto "My Benevento”: servizi digitali, app e Intelligenza Artificiale per il Comune

La trasformazione digitale del Comune entra nella fase operativa. È stato presentato questa mattina, a Palazzo Mosti, il progetto “My Benevento – Città Digitale”, il piano con cui l'amministrazione comunale punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini e servizi pubblici attraverso nuove infrastrutture tecnologiche, servizi online sempre più integrati e l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale a supporto delle attività amministrative.

Il primo risultato concreto è già realtà: è stato attivato il primo collegamento della nuova rete comunale in fibra ottica, un'infrastruttura che rappresenta la base tecnologica su cui saranno sviluppati i nuovi servizi digitali destinati alla cittadinanza. Da questo momento prende ufficialmente il via la fase realizzativa del progetto.

«Benevento compie un ulteriore passo avanti come città», ha sottolineato il sindaco Clemente Mastella durante la presentazione. «L'obiettivo è offrire servizi digitali che migliorino il rapporto tra cittadini e amministrazione, rendendo il Comune più vicino alle persone e capace di garantire prestazioni di qualità. Grazie al lavoro della consigliera delegata Maria Carmela Mignone e dei nostri tecnici, Benevento cresce ancora sul piano dell'innovazione».

Il progetto va ben oltre la semplice digitalizzazione delle pratiche esistenti. L'obiettivo è costruire un ecosistema unico in cui uffici, piattaforme e banche dati dialoghino tra loro, eliminando la frammentazione dei servizi. Al centro dell'iniziativa c'è il principio europeo del "Once Only": cittadini e imprese non dovranno più fornire più volte documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione.

Tra le novità più attese c'è BiA – Benevento in App, l'applicazione ufficiale del Comune che diventerà il punto di accesso ai servizi digitali. Attraverso lo smartphone sarà possibile consultare le proprie pratiche, verificare pagamenti e scadenze, ricevere notifiche personalizzate, inviare segnalazioni e accedere progressivamente ai principali servizi comunali. L'app sarà integrata con il sito istituzionale e con il Sistema Informativo Territoriale, offrendo ai cittadini un vero e proprio fascicolo digitale personale, nel quale confluiranno autorizzazioni, pagamenti, comunicazioni e pratiche amministrative.

«Benevento in App è solo una parte del progetto – ha spiegato la consigliera delegata all'Innovazione Maria Carmela Mignone –. MY BENEVENTO è una riorganizzazione complessiva dei servizi, sia per i cittadini che all'interno del Comune. Stiamo realizzando il collegamento in fibra tra i vari uffici e costruendo un sistema che consentirà ai cittadini di avere tutti i servizi a portata di smartphone, con un front office digitale alternativo allo sportello fisico».

La realizzazione avverrà per fasi, utilizzando risorse comunali e fondi residui del PNRR. «Il cittadino – ha aggiunto Mignone – avrà un proprio fascicolo personale con tutte le comunicazioni e i documenti già disponibili all'Ente. In questo modo non sarà più necessario presentare ogni volta la stessa documentazione, con un notevole risparmio di tempo e una maggiore semplificazione amministrativa».

Tra i primi servizi già disponibili figura la richiesta online del passo carrabile, mentre nei prossimi mesi saranno attivate nuove procedure digitali, dalle segnalazioni dei cittadini all'accesso agli atti.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda la sperimentazione dell'Intelligenza Artificiale nei processi amministrativi. Il sistema utilizzerà esclusivamente fonti ufficiali dell'Ente e opererà sempre sotto la supervisione degli operatori comunali. L'IA supporterà gli uffici nella ricerca delle informazioni, nelle attività preliminari e nell'analisi delle richieste, senza sostituire il ruolo decisionale del personale.

Parallelamente proseguirà anche l'estensione della nuova rete privata in fibra ottica fino a 10 Gbit, realizzata in collaborazione con Open Fiber, che collegherà progressivamente uffici, scuole e sedi comunali garantendo connessioni più veloci, sicure e affidabili.

Particolare attenzione sarà infine dedicata all'inclusione. Il progetto prevede servizi specifici per le persone con disabilità, come la richiesta online del contrassegno parcheggio integrato con la piattaforma nazionale CUDE, e strumenti di accompagnamento per chi ha minore dimestichezza con le tecnologie digitali.