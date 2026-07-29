Allenamenti Benevento, spazio anche alla tecnica individuale. LE FOTO Provati i colpi di testa. Schimmenti, tutto procede bene: si attende l'esito della risonanza

Un'altra mattinata di lavoro per la truppa di Floro Flores. Si suda e ci si esercita anche nei fondamentali. Oggi è stato il momento dei “colpi di testa”. Non nel senso di cose stravaganti, ma nell'affinare l'abilità di colpire il pallone nel gioco aereo. Nel calcio moderno, i gol di testa rappresentano in media tra il 14% e il 18% del totale dei gol segnati nei principali campionati e tornei internazionali. Anche il recente campionato del mondo si è assestato sul 18 per cento. E allora ben venga affinare la tecnica del gioco aereo, senza mai trascurare la manovra palla a terra.

Mentre a Cascia si lavora duramente (questo pomeriggio si scende per la seconda seduta giornaliera), a Benevento il gruppo degli esuberi continua ad allenarsi all'Imbriani. In città, come abbiamo raccontato ieri, c'è anche Emanuele Schimmenti, che soffre di un'infiammazione al tendine laterale del ginocchio. Le cure procedono molto bene, ma lo staff medico è ancora in attesa dell'esito della risonanza magnetica, che si conoscerà venerdì.