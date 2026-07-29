"Con il cuore spezzato, oggi Paupisi piange un altro dei suoi figli più giovani" Il dolore del sindaco Coletta per la tragica morte di Manuel: "Un sorriso che illuminava tutto"

Un'aria pesante, triste, sgomenta per un'altra giovane vita della comunità di Paupisi spezzata da un avvenimento tragico. Si presentava così stamattina il piccolo centro incastonato tra le valli Vitulanse e Telesina.

Salvatore Coletta, il sindaco, è fuori dal Municipio, una struttura parte integrante della piazza. E' in continuazione al telefono, cammina su e giù per gli uffici. Ha gli occhi spenti dalla tristezza, dal dolore per la morte di Manuel, il 16enne deceduto ieri sera in un drammatico incidente stradale in via Moro.

Il primo cittadino si trova ad affrontare un'altra tragedia, l'ennesima per Paupisi che negli ultimi mesi ha già perso un altro figlio, Francesco Pio, sempre per un drammatico incidente, poi il dramma familiare con la morte di del giovane Cosimo e la mamma Elisa...

Una comunità scossa che si è trovata di fronte ad un altro dramma. “Manuel era uno di noi” dice con la voce rotta dalla commozione il sindaco Salvatore Coletta che ha poi affidato ad una nota il suo dolore.

“Era il sorriso sincero che illuminava ogni manifestazione, la mano sempre pronta ad aiutare, l’entusiasmo contagioso di chi amava profondamente il proprio paese. Era un ragazzo cresciuto tra volontariato, amicizie e sacrificio, sempre presente quando c’era da costruire qualcosa per gli altri. Amava le moto, amava la vita e guardava al futuro con gli occhi pieni di sogni. Quei sogni, oggi, si sono infranti nel modo più crudele.

Davanti a una tragedia come questa non esistono parole capaci di lenire il dolore di una madre, di un padre, del fratello, dei familiari, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Resta solo un silenzio carico di lacrime, di incredulità e di domande che forse non troveranno mai una risposta.

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con affetto al papà Antonio, alla mamma Carmen, al fratello Stefano e a tutta la famiglia. Oggi il vostro dolore è il dolore di tutto il paese. Paupisi piange un figlio.

In segno di partecipazione proclamerò il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali. Sarà il momento in cui Paupisi si fermerà, in un rispettoso silenzio, per accompagnare il suo giovane figlio nell’ultimo viaggio e stringersi ancora una volta attorno alla sua famiglia.

Oggi il nostro paese perde una parte della sua anima. Ma il ricordo di Manuel, del suo sorriso, della sua bontà e del suo amore per Paupisi, resterà per sempre nei nostri cuori.

Ciao Manuel. Il tuo sorriso continuerà a illuminare la tua comunità. Non ti dimenticheremo mai”.

Sul luogo dell'incidente due mazzi di fiori, un cornetto, una bevanda per ricordare la quotidianità, la convivialità. Poi quelle tracce chiare, impresse sul pavimento e sulla ringhiera di una tragedia improvvisa.