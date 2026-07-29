Tragedia a Paupisi. Con la moto contro un muro: muore 16enne E’ accaduto nella serata di ieri nel centro sannita. Inutili i soccorsi: dramma in paese

Ancora una tragedia che tocca Paupisi. Dove nella serata di ieri un 16enne è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Lo studente - sembra frequentasse l’istituto Industriale di Benevento - era in sella alla sua moto da cross quando per cause in corso di accertamento, tra via Aldo Moro e via Vignale ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muro e una ringhiera.

Violentissimo l’impatto.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Paupisi e della compagnia di Benevento.

I soccorritori hanno tentato di rianimare il 16enne per lunghissimi minuti.

Tutto inutile, purtroppo. Il cuore del giovane si è fermato per sempre gettando nello sconforto l’intera comunità.

Scene strazianti all’arrivo dei familiari sul luogo del tragico incidente.

Saranno ora i rilievi dei carabinieri ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si disposizione della procura, la salma del 16enne è stata poi trasferita all’obitorio dell’azienda ospedaliera San Pio per gli accertamenti medico legali.

Un dramma, provocato da un incidente, che investe ancora una volta la comunità di Paupisi.

La notizia del tragico incidente si è subito diffusa in paese. Tantissime le persone accorse sul luogo del dramma. Tra tutti il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta.



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