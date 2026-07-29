Serie B, il mercato si infiamma: Barba ritrova Inzaghi Il difensore romano ricomincia con il tecnico della promozione nel Benevento. Catanzaro, e Pafundi?

Federico Barba ritrova Pippo Inzaghi dopo l'esperienza straordinaria di Benevento. Il difensore romano, ormai 33enne, ha giocato per tre stagioni in giallorosso, conquistato con Superpippo la fantastica promozione in serie A nel 2019-20. Ora, reduce dall’esperienza con il Persib Bandung, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Si preannuncia un'altra suggestiva avventura al Sud. Il Palermo ha nel mirino anche Dominique Vavassori, l'enfant prodige dell'Atalanta. Il trequartista è ambito da tantissime squadre (anche il Benevento ci aveva fatto un pensierino nell'affare Ceresoli), ma dovrebbe finire in rosanero.

Catanzaro, per Pafundi l'affare si complica. L'Hellas presenta Compagnon

Per Simone Pafundi si complica l'arrivo a Catanzaro. La tanto attesa fumata bianca continua a non arrivare. Il fantasista dell’Udinese, che secondo quanto trapelato nei giorni scorsi sarebbe dovuto essere già in ritiro con il Catanzaro, non si è invece visto a Livigno. Una situazione che lascia spazio a diverse interpretazioni.L’impressione è che l’Udineseabbia deciso di rallentare l’operazione dopo aver già preso tempo nei giorni precedenti. I contatti tra le parti proseguono e la trattativa non può essere considerata tramontata, ma serviranno ulteriori sviluppi per capire se il trasferimento potrà realmente concretizzarsi.

Hellas Verona in piena attività. Mattia Compagnon svolgerà domani mattina le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Hellas. La formula utilizzata sarà una sorta di cessione definitiva “camuffata”, in prestito con obbligo di riscatto. Non risultano passi in avanti, invece, per Lorenzo Montipò ed Emil Bohinen al Venezia, di cui si parlerà forse nei prossimi giorni. Per Kieron Bowie il Sassuolo è veramente a un passo dalla chiusura, il prezzo è circa di 10 milioni più il prestito di Mulattieri, anche se si sta discutendo ancora fra i due club della formula, dei bonus e dei conguagli. Il Verona ha anche un accordo con il Napoli per Walid Cheddira, ma al momento non ha il sì del giocatore, che lo aveva dato invece al Padova. Situazione abbastanza ingarbugliata, da seguire, vista la presenza anche di Frosinone e Lecce.

Da Padova trapelano le cifre dell'affare Zuelli. Il club bianco-scudato per avere Emanuele Zuelli ha pagato alla Carrarese 1,8 milioni di clausola prevista dopo l’ultimo rinnovo contrattuale. Il contratto firmato è di quattro anni fino al 30 giugno 2030.

Vicenza, non arriva Stukler. Sudtirol annuncia Burnete

Il Vicenza continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo dopo il grave infortunio di Frank Tsadjout, costretto a fermarsi proprio all’inizio della preparazione estiva. Tra le ipotesi che sono circolate negli ultimi giorni c’è stata anche quella di un possibile ritorno David Stückler, protagonista della scorsa stagione in biancorosso e rientrato alla Cremonese al termine del prestito. Uno scenario che, però, al momento non trova riscontri: il club grigiorosso non ha ricevuto alcuna offerta per il classe 2004 e, soprattutto, non ha intenzione di privarsi del giocatore.

Il Südtirol è pronto ad annunciare Rares Burnete, lo scorso anno alla Juve Stabia, che arriva dal Lecce in prestito con diritto di riscatto. Parti alle firme. Ma Lovisa continua a tenere sotto controllo i suoi vecchi giocatori nella squadra stabiese. E sta seriamente considerando l’opzione che porta a Christian Pierobon, che ha un solo anno di contratto con la Juve Stabia. Parti in contatto, alla ricerca di un’intesa, che non è impossibile.

La Cremonese sfida il Monza per 'acquisizione di Alessandro Vogliacco, altro ex difensore ex Benevento, genero dell'indimenticato Sinisa Mihajlovic. Sia i grigiorossi che i brianzoli vorrebbero il roccioso difensore, bisognerà vedere chi la spunterà.

L'Arezzo continua a muoversi con saggezza nell'ambito del calcio mercato. Ha così comunicato di aver acquisito dall’Avellino, a titolo definitivo, Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1998. Ultima stagione in prestito a Pescara (trattato anche dal Benevento), Cagnano ha sottoscritto con l'Arezzo un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2028.