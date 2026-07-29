Lombardi rieletto presidente. Esposito: "Collaborazione per sviluppo territorio"

Le congratulazioni del presidente di Confindustria Benevento

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Benevento.  

Confindustria Benevento esprime le proprie congratulazioni al Presidente Nino Lombardi per la riconferma alla guida della Provincia di Benevento e gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo mandato.

Negli ultimi anni si è sviluppato un rapporto di confronto e collaborazione tra Confindustria Benevento e la Provincia su temi centrali per la crescita del Sannio. Un dialogo che si intende proseguire, nella convinzione che il confronto tra istituzioni e rappresentanze del mondo produttivo costituisca un valore per accompagnare lo sviluppo del territorio.

Tra le priorità condivise restano il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, la valorizzazione delle aree industriali, gli investimenti sul capitale umano e le politiche a sostegno dei giovani.

Confindustria Benevento conferma la propria disponibilità a continuare un percorso di collaborazione istituzionale con la Provincia, nell'interesse della competitività del sistema produttivo e della crescita economica e sociale del Sannio.

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