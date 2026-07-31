L’area di via Camerario soggetta a chiusure per i lavori di messa in sicurezza Interventi che riguardano un immobile nei pressi dell'incrocio con vico I° San Nicola e via Feoli

A causa di urgenti lavori per la manutenzione e messa in sicurezza di un immobile sito nei pressi dell'incrocio con vico I° San Nicola e con via Feoli, al fine di consentire il posizionamento e l'operatività della piattaforma necessaria per l'esecuzione dell'intervento, nei giorni di martedì 4 agosto ed eventualmente anche mercoledì 5 agosto in caso di mancata conclusione dei lavori nella giornata del 4 agosto, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, via Camerario sarà oggetto di temporanee interdizioni al traffico veicolare con valenza anche confronti dei residenti, nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Garibaldi e l'incrocio con vico I° San Nicola.

Contestualmente, anche vico I° San Nicola, nel solo tratto limitrofo all'incrocio con via Camerario, sarà soggetto alla chiusura al traffico veicolare ma in fasce orarie alternative e diverse da quelle in cui l'intervento sarà attuato sulla porzione dell'immobile che si affaccia su via Camerario.

In ogni caso, si invitano i residenti delle zone interessate (vico Volpe, via Manciotti, via Sant'Antonio Abate, via Mutarelli, via Sant'Agostino) ad avvalersi a prescindere del percorso alternativo per entrare e per uscire dalle proprie dimore, rappresentato in entrata da via del Pomerio, via III Settembre, via Port'Aurea, largo Arco di Traiano, via Manciotti e da lì eventualmente vico I° San Nicola in funzione dell'arrivo a vico Volpe - via Sant'Antonio Abate e via Sant'Agostino e viceversa in uscita dalla percorrenza di vico I° San Nicola , via Manciotti, largo Arco di Traiano, via Port'Aurea e via III Settembre fino all'uscita su via del Pomerio.