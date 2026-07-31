Scognamillo: "Obiettivo salvezza", ma in testa un pensiero importante Il difensore giallorosso non nasconde il suo grande desiderio: la promozione

Stefano Scognamillo parla da leader, cerca una salvezza tranquilla, ma strizza l'occhio a qualcosa di più importante. Nel ritiro di Cascia sta lavorando con la solita dedizione, con quello spirito goliardico che lo accompagna in ogni sua azione, con l'animo guerriero di chi sa che solo combattendo con tutte le forze si possono raggiungere gli obiettivi prefissati.

“Stiamo lavorando alla grande e nelle amichevoli si cominciano già a vedere le cose che il mister vuole da noi. C'è sempre l'intensità giusta ed è quello che serve”.

“Rinforzi di qualità e i nuovi si sono già integrati”

L'imperatore della difesa giallorossa esalta ill suo reparto: “E' arrivato Christian Dalle Mura, un rinforzo importante per un settore importante. Sono certo che ci darà una grossa mano. Ci sarà anche tanta concorrenza, ma questa è una cosa che fa sempre bene nell'ambito di un gruppo”.

Dal rinforzo della retroguardia agli altri volti nuovi arrivati in questa estate. L'impatto è stato altamente positivo: “Si sono integrati bene, ma è stato facile anche per loro, perchè hanno trovato un gruppo compatto e pronto a riceverli”

“Obiettivo salvezza, sogno promozione”

Per uno che ha lasciato il torneo cadetto appena l'anno scorso, rientrarci dalla porta principale è suggestivo e lo fa ragionare con saggezza: “La B è un campionato difficile, ogni partita ha una storia a sé. In testa bisogna avere sempre il pensiero della salvezza”. Ma in cuor suo c'è dell'altro: “Bè il mio obiettivo personale è semplice: vincere il campionato. Fare anche tante partite e giocare per il bene della squadra”.

La favorita? Un pronostico facile: “Bè, sicuramente il Palermo. Può far leva su quello che ha fatto l'anno scorso”. E la rivelazione...? “Possiamo essere noi. Così come le altre neo promosse”.

Intervista da Cascia di Sonia Lantella