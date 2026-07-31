Il Benevento cede Sena al Cerignola a titolo definitivo Una sola presenza l'anno scorso pe il mancino di Pietradefusi

Termina il percorso di Francesco Pio Sena in maglia giallorossa. Nelle ultime due stagioni appena 6 presenze per il mancino di Pietradefusi (5 ldue anni ors sono, una solla l'anno scorso). La società ha deciso di cederlo all'Audace Cerignola a titolo definitivo. Proprio contro la squadra pugliese nella stagione appena conclusa ha fatto segnare la sua unica presenza. Era la partita della festa e Floro Flores gli concesse 8' finali. Prima di allora aveva giocato una volta in Coppa Italia a Giugliano, nella sconfitta che aveva estromesso dalla competizione la squadra giallorossa.

Questo il comunicato ufficiale della società

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Audace Cerignola per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Pio Sena.

Il Club giallorosso ringrazia Francesco per il percorso condiviso e gli augura le migliori soddisfazioni professionali".