A Ceppaloni torna la Porziuncola - Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino Da oggi e fino a lunedì 3 agosto

Il grande giorno è arrivato. A Ceppaloni è tutto pronto per la 43ª edizione della "Porziuncola - Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino", uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sannita. Da oggi e fino a lunedì 3 agosto il piccolo centro sannita aprirà le sue porte ai visitatori.

Un evento che da oltre quarant'anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio, capace di coniugare enogastronomia, cultura popolare e musica, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.

La macchina organizzativa è già in piena attività da tempo. La Pro Loco "Ing. Pino Di Donato", guidata dal neo presidente Roberto Iasiello, ha lavorato intensamente per regalare quattro serate all'insegna dell'accoglienza e della valorizzazione delle tradizioni locali, con i celebri fusilli e il formaggio pecorino, che insieme all’amata pizza fritta ceppalonese sono i protagonisti assoluti della proposta gastronomica.

Grande spazio sarà dedicato alla musica popolare, autentica anima della manifestazione. Da questa sera, a partire dalle ore 21:30, il palco ospiterà artisti e gruppi scelti dal direttore artistico Luigi Blaso, che porteranno a Ceppaloni i suoni e i ritmi della tradizione del centro sud.

Ad aprire la rassegna saranno Simone Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio, seguiti dal dj set. Sabato 1 agosto sarà la volta de La Palomma 2.0, mentre domenica 2 agosto salirà sul palco A Paranza do Tramuntano. A chiudere l'edizione 2026, lunedì 3 agosto, saranno gli Sfessania, gruppo del direttore artistico Luigi Blaso.

La Porziuncola non sarà soltanto festa, ma anche occasione di approfondimento culturale. Sono infatti in programma due seminari, entrambi alle ore 19.00. Sabato 1 agosto si parlerà della tradizione del Saltarello della Bassa Ciociaria, mentre domenica 2 agosto sarà protagonista la Tammurriata dell'Avvocata, con un seminario dedicato alla danza e al suono del tamburo.

Come da tradizione, non mancherà il momento religioso che dà il nome alla manifestazione. Sabato 1 agosto, alle ore 10.30, sarà celebrata la Messa del Perdono di Assisi, appuntamento profondamente sentito dalla comunità e dai fedeli.

La 43ª edizione della Porziuncola si conferma un evento capace di custodire e tramandare il patrimonio culturale e gastronomico del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica.