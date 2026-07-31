Apice: inseguimento nella notte, denunciato un automobilista I controlli straordinari dei Carabinieri

Sessantacinque persone identificate, 59 veicoli controllati, 8 sanzioni al Codice della Strada per oltre 1.500 euro e tre mezzi sottoposti a sequestro amministrativo o sospensione dalla circolazione. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Stazione di Apice nelle ore serali e notturne, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e contrastare i comportamenti di guida più pericolosi.

I militari hanno predisposto una serie di posti di controllo lungo le principali arterie del territorio comunale, verificando la posizione di automobilisti e motociclisti. Particolare attenzione è stata rivolta alla regolarità dei veicoli: tre sono stati sottoposti ai provvedimenti previsti dalla normativa perché privi della copertura assicurativa obbligatoria o non in regola con la revisione periodica.

Nel corso dell'attività sono state inoltre contestate diverse violazioni per velocità non adeguata alle condizioni della strada, mentre una parte dei controlli ha riguardato anche i conducenti minorenni di ciclomotori e motocicli. Due giovani sono stati sanzionati per condotte ritenute particolarmente rischiose, tra cui la circolazione di un motociclo sul marciapiede, comportamento che ha messo in pericolo la sicurezza dei pedoni.

L'episodio più significativo della serata si è verificato quando i Carabinieri hanno intimato l'alt a un'autovettura condotta da un uomo già noto alle forze dell'ordine. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo e dandosi alla fuga con una condotta di guida giudicata pericolosa per gli altri utenti della strada.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della Strada, che punisce chi non ottempera all'ordine di fermarsi impartito dalle forze di polizia mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. È emerso inoltre che stava guidando con la patente di guida scaduta.