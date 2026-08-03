Benevento torna alla città il parcheggio di Porta Rufina Apertura domani dopo l'intervento di riqualificazione

Con l'inaugurazione del parcheggio multipiano di Porta Rufina prevista per domani, martedì 4 agosto prende ufficialmente il via il progetto di riqualificazione e innovazione della mobilità della città di Benevento. "L'intervento - come chiarito da . Benevento Mobilità srl - restituisce ai cittadini un'infrastruttura moderna, completamente riqualificata e dotata di sistemi di gestione automatizzati. L'apertura di Porta Rufina rappresenta il primo passo di un programma di interventi che proseguirà con la riqualificazione del parcheggio del Pomerio, la riorganizzazione della sosta su strada e l'introduzione di nuove tecnologie, accompagnando un più ampio percorso di trasformazione della mobilità urbana volto a migliorare l'accessibilità, la qualità dei servizi e la fruibilità degli spazi pubblici".