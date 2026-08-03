Starita e Viscardi al Sorrento in dirittura d'arrivo Il ragazzo della cantera si trasferisce in prestito, l'attaccante ceduto in via definitiva

Due cessioni stanno per concretizzarsi. Sono ai dettagli e già in giornata dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale. Ernesto Starita e Angelo Viscardi stanno per accasarsi al Sorrento, che partecipa al prossimo campionato di serie C. Il ragazzo della cantera (42 presenze totali in prima squadra con la strega nelle tre stagioni precedenti) si trasferirà ovviamente in prestito, dopo quello più che positivo consumato lo scorso anno nelle file della Casertana (11 presenze da gennaio) e avrà la possibilità di giocare con continuità alla corte di un tecnico di grande spessore qual è Vincenzo Maiuri.

Cessione definitiva per Ernesto Starita che lo scorso anno ha giocato in prestito prima alla Torres e poi al Guidonia. L'attaccante napoletano chiude la parentesi giallorossa con 48 presenze totali, 2 gol e 2 assist. Era arrivato in giallorosso a gennaio del 2024 dal Monopoli.