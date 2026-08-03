Cinghiale spunta dal buio, impatto con una Q5: paura per una coppia di Benevento E' accaduto lungo la Fortorina

La paura è stata enorme, non poteva essere diversamente. Se lo sono trovati di fronte all'improvviso, l'impatto con quel cinghiale è stato inevitabile. Brutta avventura per una coppia di Benevento che nella notte, percorrendo la Fortorina, stava tornando a casa.

All'improvviso, dopo lo svincolo di Pesco Sannita, la sorpresa, con un cinghiale che, sbucato dal buio, è comparso sulla carreggiata. Il conducente di una Q5 non è riuscito d evitare l'urto, violento, in seguito al quale l'animale è sttao sbalzato al di là di un muretto.

Nessuna conseguenza per gli occupanti l'auto, anche se la donna ha fatto poi ricorso alle cure dei medici, che è stata recuperata dal soccorso stradale Boscia, sul posto con i carabinieri.

Non è la prima volta, purtroppo, che capitano episodi simili nella nostra provincia, tanti i casi già rimbalzati all'onore delle cronachec, un fenomeno che ovviamente suscita preoccupazione.