Pd: Filomena Di Mezza lascia il partito "Motivazioni politiche: mancata condivisione della linea assunta dal Pd"

Filomena Di Mezza ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili dall'assemblea provinciale del Partito Democratico di Benevento, comunicando contestualmente la decisione di lasciare il partito. La scelta è stata formalizzata attraverso una lettera inviata alla segretaria della Federazione provinciale del PD, Filomena Marcantonio.

Nella comunicazione, Di Mezza chiarisce che la decisione è dettata esclusivamente da ragioni politiche. "Le motivazioni di questa scelta sono esclusivamente politiche e riguardano la mancata condivisione della linea assunta dal Partito Democratico sia in ambito provinciale, sia a livello nazionale", scrive nella lettera di dimissioni.

L'ormai ex componente dell'assemblea provinciale evidenzia dunque una distanza politica rispetto alle posizioni assunte dal Partito Democratico, sia sul territorio sannita che a livello nazionale, una divergenza che l'ha portata a interrompere il proprio percorso all'interno della formazione politica.