Toscano fa le carte alla B: "Un campionato superiore rispetto al passato" Sui sette tecnici esordienti: "Non sono scommesse, tutti hanno già dimostrato il proprio valore"

Mimmo Toscano, un veterano tra gli allenatori italiani (ora ha accettato il Perugia), fa le carte al campionato cadetto e parla dei giovani tecnici in rampa di lancio in serie B. Ce ne sono sette al debutto, tra cui Floro Flores nel Benevento, Gli chiedono se è un rischio calcolato o una vera e propria scommessa: “Il movimento dei tecnici è in crescita – dice a Tmw - un segnale importante l'ha dato anche Silvio Baldini con la Nazionale. C'è un vento nuovo, una direzione da seguire. Certo, il campionato di B è complicato. Ma non parlerei di scommesse: tutti e sette hanno già dimostrato il proprio valore”.

D'obbligo la domanda sulle favorite di questa nuova serie B: “Diverse squadre partiranno con l’ambizione di andare in Serie A, mi riferisco innanzitutto alle tre retrocesse (Cremonese, Pisa e Hellas Verona) e al Palermo che ci riproverà. Poi vedo bene il Padova”. E le quattro neo promosse? “Sono convinto che faranno bene, sull’onda dell’entusiasmo, di una base consolidata e un’identità ben precisa. Quando vinci un campionato, vuol dire che hai costruito qualcosa di forte, sia dal punto di vista tattico che del gruppo: questo è un indubbio vantaggio rispetto alle altre squadre”.

E il livello di questo nuovo campionato? “Superiore rispetto al recente passato, perché la qualità sta crescendo e tanti giovani stanno dimostrando il loro valore. Ogni anno la Serie B è un campionato affascinante e difficile, però quest’anno di più”.