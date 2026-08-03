Pensilini per i bus: è ancora scontro Controreplica di Civico 22: mancano pensilini con evidenti disagi

Proseguela querelle che riguarda le pensiline per gli autobus. Dopo il botta e risposta tra Rosario Luongo, del Coordinamento Civico 22 e l'Assessore ai trasporti del comune di Benevento, Luigi Ambrosone, arriva la controreplica di Civico 22 "Invitiamo l'assessore Ambrosone a fare una passeggiata nel Rione Libertà, perché le sue dichiarazioni non corrispondono allo stato attuale del quartiere. Potrà così constatare personalmente che da anni le pensiline non sono più presenti in via Vitelli, via Cavour, via Cosentini e via Napoli, con evidenti disagi per i cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico.

Intanto, quando Vorrà, lo aspettiamo a stare con noi e con i cittadini sotto al sole ad aspettare un autobus in una delle vie a sua scelta.

E poi, sempre se lo Vorrà, anche nelle altre zone della città".