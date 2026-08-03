Tensione in carcere a Benevento: domani visita del Garante Ciambriello Il garante rimarca " sovraffollamento e carenza di personale"

Domani mattina il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello , effettuerà una visita presso la Casa Circondariale di Benevento, dove nella giornata di ieri si sono verificati gravi momenti di tensione all'interno di una sezione detentiva, culminati con la devastazione della stessa. Per fronteggiare i disordini sono intervenuti i negoziatori della Polizia penitenziaria, personale altamente specializzato e formato nella gestione delle situazioni di crisi attraverso tecniche di negoziazione. Nella serata di ieri alcuni detenuti sono stati già trasferiti in altri istituti penitenziari.

Al termine della visita, alle ore 12.30, il Garante terrà una conferenza stampa davanti al carcere per fare il punto sulla situazione.

“Mi recherò nella mattinata di domani al carcere - spiega Ciambriello- per ascoltare la Direzione, la Polizia penitenziaria, l'area educativa e i detenuti, al fine di comprendere quanto accaduto nel pomeriggio di domenica. Negli ultimi anni il carcere di Benevento ha visto aumentare la presenza di detenuti appartenenti al circuito di Alta Sicurezza, oltre a ospitare un numero significativo di donne detenute, pari a 74. L'istituto registra inoltre una situazione di forte sovraffollamento: secondo i dati aggiornati al 1 agosto, sono presenti 367 detenuti a fronte di una capienza regolamentare effettiva di 247 posti, con un tasso di affollamento del 149%. A ciò si aggiunge una cronica carenza di personale ”.