Mastella e Coppola in visita alla struttura residenziale per anziani Recentemente riqualificata grazie a un importante intervento finanziato nell’ambito del Pnrr

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola hanno fatto visita questa mattina alla Struttura residenziale pubblica per anziani di via dei Longobardi, recentemente riqualificata grazie a un importante intervento finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.1.2, dedicato al sostegno delle persone anziane non autosufficienti.



Nel corso della visita, il sindaco e l’assessore si sono intrattenuti con gli ospiti accolti nella struttura al termine dei lavori di riqualificazione, raccogliendone impressioni, esigenze e riscontri sull’accoglienza e sui servizi offerti.

L’intervento ha infatti consentito di restituire alla città una struttura più moderna, efficiente e funzionale, attraverso opere di riqualificazione ed efficientamento energetico, con l'obiettivo di garantire ambienti più confortevoli e una migliore qualità della vita agli anziani ospiti, in linea con le finalità del progetto finanziato dal PNRR