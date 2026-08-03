Benevento-Ravenna, al via la prevendita: i dettagli Per l'occasione resteranno chiusi i settori Curva Nord locali e Tribuna

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 3 agosto 2026 e fino alle ore 21:45 del 9 agosto p.v., saranno disponibili sulla piattaforma ETES.IT e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Coppa Italia Frecciarossa Benevento-Ravenna, in programma il giorno 9 agosto p.v. alle ore 21:00.

SETTORE INTERO RIDOTTO CURVA SUD 13 EURO 11 EURO DISTINTI 18 EURO 15 EURO OSPITI 13 EURO

* Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES.

Si comunica che, esclusivamente per questa gara, per i settori CURVA NORD LOCALI, TRIBUNA SUPERIORE, TRIBUNA INFERIORE e TRIBUNA CENTRALE non sarà ammessa la vendita dei tagliandi.

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (escluso domenica 9 agosto 2026).

NB: Si ricorda inoltre che il giorno della gara, 9 agosto 2026, i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 19:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 3 agosto 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 8 agosto 2026 alle ore 19:00.

Vendita vietata nel settore Curva Sud superiore e Curva Sud inferiore ai residenti in Ravenna e provincia.

Vendita vietata nel settore ospiti ai residenti in Benevento e provincia.

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

NORME COMPORTAMENTALI

1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

4. Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito.