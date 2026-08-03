Benevento-Ravenna, al via la prevendita: i dettagli

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 3 agosto 2026 e fino alle ore 21:45 del 9 agosto p.v., saranno disponibili sulla piattaforma ETES.IT e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Coppa Italia Frecciarossa Benevento-Ravenna, in programma il giorno 9 agosto p.v. alle ore 21:00.
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO
|CURVA SUD
|13 EURO
|11 EURO
|DISTINTI
|18 EURO
|15 EURO
|OSPITI
|13 EURO
* Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES.
Si comunica che, esclusivamente per questa gara, per i settori CURVA NORD LOCALI, TRIBUNA SUPERIORE, TRIBUNA INFERIORE e TRIBUNA CENTRALE non sarà ammessa la vendita dei tagliandi.
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (escluso domenica 9 agosto 2026).
NB: Si ricorda inoltre che il giorno della gara, 9 agosto 2026, i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 19:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 3 agosto 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 8 agosto 2026 alle ore 19:00.
Vendita vietata nel settore Curva Sud superiore e Curva Sud inferiore ai residenti in Ravenna e provincia.
Vendita vietata nel settore ospiti ai residenti in Benevento e provincia.
Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.
NORME COMPORTAMENTALI
1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;
2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;
3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;
4. Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito.