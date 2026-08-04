Il Comune di Benevento, con apposita comunicazione inviata questa mattina alla società Benevento Biometano Srl, ha disposto che l’azienda proceda all’attuazione delle dovute operazioni di allontanamento delle matrici organiche presenti all’interno del sito ubicato alla contrada San Domenico, specificando che l’ulteriore giacenza incontrollata delle stesse espone la società alle responsabilità previste ai sensi dell’art. 256 del Dlgs. 151/2006 (gestione non autorizzata dei rifiuti).
Miasmi: Comune ha disposto allontanamento matrici organiche impianto Biometano
Con apposita comunicazione inviata questa mattina alla società Benevento Biometano Srl
Benevento.