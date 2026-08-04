Miasmi: Comune ha disposto allontanamento matrici organiche impianto Biometano

Con apposita comunicazione inviata questa mattina alla società Benevento Biometano Srl

miasmi comune ha disposto allontanamento matrici organiche impianto biometano
Benevento.  

Il Comune di Benevento, con apposita comunicazione inviata questa mattina alla società Benevento Biometano Srl, ha disposto che l’azienda proceda all’attuazione delle dovute operazioni di allontanamento delle matrici organiche presenti all’interno del sito ubicato alla contrada San Domenico, specificando che l’ulteriore giacenza incontrollata delle stesse espone la società alle responsabilità previste ai sensi dell’art. 256 del Dlgs. 151/2006 (gestione non autorizzata dei rifiuti).

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