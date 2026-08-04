Mensa scolastica: aperte le iscrizioni per il prossimo anno

Il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino rende noto che sono aperte le iscrizioni per il servizio di refezione per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie, entro l’11 settembre, potranno rinnovare l’iscrizione per gli alunni già registrati o effettuare l’iscrizione per i nuovi utenti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al portale dedicato obbligatoriamente con SPID tramite l’accesso Portale Genitori o in alternativa tramite applicazione ComunicaApp.
Per informazioni di carattere generale sul servizio mensa è possibile rivolgersi ai numeri: 0824 772531– 0824 772534 -0824 772533 - 0824-772541. Inoltre è possibile contattare l’apposito ufficio comunale attraverso le seguenti email: istruzione@comunebn.it - istruzione@pec.comunebn.it
L’avviso è consultabile e scaricabile al seguente link: https://comune.benevento.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-per-liscrizione-al-servizio-di-refezione/