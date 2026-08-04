Mensa scolastica: aperte le iscrizioni per il prossimo anno L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online

Il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino rende noto che sono aperte le iscrizioni per il servizio di refezione per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie, entro l’11 settembre, potranno rinnovare l’iscrizione per gli alunni già registrati o effettuare l’iscrizione per i nuovi utenti.

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al portale dedicato obbligatoriamente con SPID tramite l’accesso Portale Genitori o in alternativa tramite applicazione ComunicaApp.

Per informazioni di carattere generale sul servizio mensa è possibile rivolgersi ai numeri: 0824 772531– 0824 772534 -0824 772533 - 0824-772541. Inoltre è possibile contattare l’apposito ufficio comunale attraverso le seguenti email: istruzione@comunebn.it - istruzione@pec.comunebn.it

L’avviso è consultabile e scaricabile al seguente link: https://comune.benevento.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-per-liscrizione-al-servizio-di-refezione/